"Ъ": в России автомобили подорожали на 2-8% в первом квартале

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Цены на автомобили в России за первый квартал 2021 года выросли в среднем на 2-8%. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос, проведенный среди дилеров.

По данным издания, большинство автопроизводителей повысили стоимость с начала года уже как минимум дважды. "Производители традиционно пересматривают цены в начале года, чтобы компенсировать инфляцию, но в 2021 году масштабы этой корректировки больше из-за нестабильности курса рубля", - сказал газете директор по развитию "Рольфа" Владимир Мирошников.

Стоимость не увеличилась у люксовых Aston Martin, Ferrari и Maserati, уточнили газете в компании "Авилон". Из люксовых авто подорожал только Mercedes.

В Daimler изданию сообщили, что состоялось плановое повышение цен с 1 января. Стоимость Audi в среднем увеличилась на 7%, Jeep - на 6-7%, Fiat - на 5-6%, Infiniti - на 2-3%. Lada подорожала на 2% в январе, еще на 2% - в марте. Это произошло уже после того, как скорректировали цены основные конкуренты, пояснили "Коммерсанту" в "Автовазе". Nissan за январь - февраль подорожал на 0,9-3,3%, сообщили в "Автостате", а затем в марте кроссоверы Qashqai и Murano прибавили еще 0,4-3,3%.

По мнению Мирошникова, доступность автомобилей снижается из-за дефицита микросхем. Дефицит вместе с ростом курса привел к повышению цен на Volvo в среднем на 5-7,5%, на Mitsubishi Pajero Sport - на 0,8%. Стоимость Mitsubishi L200 выросла на 4,4%. В Suzuki сообщили, что на некоторые модели и комплектации есть превышение спроса над предложением, а рост цен на авто бренда за три месяца составил 2,5-3%.

Глава ГК "Фаворит Моторс" Владимир Попов сообщил "Коммерсанту", что практически все бренды уже заявили о новом повышении с апреля, и к августу цены вырастут в среднем на 15% к началу года.