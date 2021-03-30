Pfizer требует, чтобы подпись под контрактом на поставку вакцины в ЮАР поставили министры

ПРЕТОРИЯ, 30 марта. /ТАСС/. Фармацевтическая группа Pfizer потребовала от правительства Южно-Африканской Республики, чтобы контракт на поставку в страну ее вакцины от коронавируса подписали министры здравоохранения и финансов для исключения любых исков в отношении данных прививок. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на документы, которые оказались в его распоряжении.

Подписи министров дадут Pfizer "уверенность в том, что условия пункта соглашения, где говорится о возмещении убытков, признаны правительством и любая ответственность, которая может быть установлена, подпадает по его действие", приводит агентство выдержку из письма, направленного главой Минздрава ЮАР Звелини Мкизе министру финансов Тито Мбовени. При этом Мкизе подчеркнул, что затягивать решение данного вопроса нельзя, так как "больше невозможно публично оправдывать дальнейшие задержки [в доставке вакцины]".

Министр здравоохранения отметил, что вакцина начнет поступать через две недели после подписания указанного соглашения. Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил ранее в текущем месяце, что контракт с фармацевтической группой Pfizer на поставку в страну 20 млн доз производимой ею вакцины находится в заключительной стадии согласования.

В ответ на соответствующий запрос руководство Pfizer заявило, что переговоры с правительством ЮАР по поводу поставок вакцины от COVID-19 носят конфиденциальный характер.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в ЮАР 17 февраля с использованием средства Johnson & Johnson. К текущему дню вакцинированы 231 605 человек, в первую очередь это работники системы здравоохранения. Всего в ЮАР выявлено 1 545 430 заболевших. По этому показателю страна занимает первую позицию на континенте.