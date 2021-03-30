В Чечне план сева яровых увеличили на 4,1%

ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Аграрии Чеченской Республики в 2021 году увеличат площади посева яровых на 4,1% к уровню прошлого года, до 106,3 тыс. га. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства региона Ибрагим Закриев.

"Посевные работы в регионе начались с начала марта и планомерно набирают обороты. Вся посевная площадь во всех категориях хозяйств составляет 283,9 тыс. га. Из этой площади осенью 2020 года под урожай 2021 года посеяно озимых культур 164,4 тыс. га. Площадь посевов многолетних трав прошлых лет составляет 13,2 тыс. га. По сравнению с яровым севом 2020 года (102,1 тыс. га) план весеннего сева 2021 года увеличен на 4,1% и составит 106,3 тыс. га", - отметил министр.

По его словам, в регионе уже засеяли около 18,5 тыс. га площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые, на посевной задействовано более 1 600 единиц техники. "Сельхозтоваропроизводители обеспечены семенами и ГСМ. Приоритетное направление структуры посевных площадей в 2021 году - зерновые, зернобобовые и масличные культуры" - сказал Закриев. Завершить сев за исключением кормовых культур и риса в Чечне планируют до конца апреля.