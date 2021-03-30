Предприятие "Газпром нефти" по строительству дорог начнет работу уже в этом году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Газпромнефть - Дорожное строительство" - новое предприятие "Газпром нефти" по строительству дорог - начнет свою деятельность уже в этом году. Первые работы будут выполнены на объектах "Газпром нефти" в ХМАО-Югре и Тюменской области, сообщает компания.

"Накопленные межотраслевые компетенции на стыке нефтепереработки и дорожного строительства позволили компании открыть новое бизнес-направление. Первые дороги по новой технологии "Брит" будут построены на объектах "Газпром нефти" в ХМАО-Югре и Тюменской области в текущем году, а к 2025 году их общая протяженность составит порядка 350 км", - сказал директор коммерческой дирекции "Газпром нефти" Леван Кадагидзе.

"Газпромнефть - Дорожное строительство" в дальнейшем станет оператором полного цикла по возведению дорог не только на месторождениях, но и дорог регионального и муниципального значения.

При реализации проектов строительства инфраструктурных объектов будет использована собственная технология стабилизации грунтов "Брит" с вовлечением местных материалов.

"Ключевыми компонентами при прокладке дорог станут высокотехнологичные вяжущие производства битумных заводов "Газпром нефти" в Вязьме и Рязани, а также Омского НПЗ. Для строительства дорог формируется собственный парк современной дорожной техники", - добавили в компании.