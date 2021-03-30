Эксперты рассказали о ключевых запросах социальных предпринимателей в России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Привлечение дополнительного финансирования - основной запрос для 70% социальных предпринимателей в России, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Аналитическим центром НАФИ.

Опрос, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС, проводился с января по февраль среди владельцев и руководителей проектов в социальной сфере. Большинство принимавших в нем участие организаций осуществляют деятельность в сфере образования (35%), социального обслуживания (12%), здравоохранения (10%). При этом социальные проекты большинства опрошенных предпринимателей функционируют более пяти лет (57%), от трех до пяти лет - 18%, от одного до трех лет - 24%, менее года - 1 %.

"Каждый второй опрошенный предприниматель (50%) планирует в течение ближайшего года пройти дополнительное обучение в области ведения социального бизнеса. Данная потребность в большей мере актуальна для руководителей НКО (74%), а также предпринимателей, чей бизнес функционирует менее трех лет (65%). Основатели социальных проектов, выразившие запрос на обучение, отмечают следующие основные задачи, которые им требуется решить с помощью дополнительных знаний: привлечение дополнительного финансирования проекта (70%), развитие компетенций сотрудников и команды (64%)", - отмечается в материалах исследования.

Самый востребованный формат бизнес-образования для социальных предпринимателей - консультации узких специалистов (89%). В равной степени удобными форматами опрошенные считают комплексное развитие проекта (77%), нетворкинг (77%) и менторскую поддержку экспертов (77%). Говоря о предпочтительных форматах нетворкинга, подавляющее большинство опрошенных предпринимателей (87%) выражают запрос на участие в мероприятиях для специалистов из однородных или узких областей бизнеса.

"Результаты исследования показали, что в настоящее время происходит трансформация запроса социальных предпринимателей на получаемые меры поддержки. Для успешного развития социального предпринимательства необходимо увеличение спектра услуг и сервисов по удовлетворению точечных запросов социальных предпринимателей: например, на разработку маркетинговой стратегии, перевод бизнеса в онлайн-сегмент <…>, а также расширение доступа к льготному финансированию", - отметила советник гендиректора АСИ, исполнительный директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева.

Условия ведения бизнеса

Респонденты также оценили текущие условия ведения бизнеса. В этом вопросе мнение опрошенных социальных предпринимателей разделилось. Так, 27% отмечают их ухудшение, в то время как 28% предпринимателей считают, что ситуация, наоборот, улучшилась.

Однако значимые различия во мнении наблюдаются среди респондентов из разных сфер деятельности. По мнению каждого второго руководителя социального проекта, связанного с информационными технологиями в социальной сфере, условия для занятия предпринимательством за последний год стали лучше. С данной точкой зрения не согласна половина респондентов, развивающих проекты в сфере социального обслуживания (48%). Кроме того, 67% руководителей компаний, которые относятся к сфере строительства социальной инфраструктуры, также придерживаются мнения, что ситуация стала хуже.

При этом каждый третий (31%) опрошенный предприниматель полагает, что в ближайший год условия для занятия социальным предпринимательством улучшатся, добавляется в материалах исследования.