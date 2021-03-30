В Хабаровском крае на поддержку фермеров направят свыше 720 млн рублей

ХАБАРОВСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят на поддержку фермеров свыше 720 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края - начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы Сергей Васильев.

"На 2021 год на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и муниципальных образований края за счет средств федерального и краевого бюджетов предусмотрено 728,5 млн рублей. Сохраняются все действующие меры государственной поддержки, их более 40, а также добавляется новая - грант на производство овощей и картофеля", - сказал Васильев. В прошлом году фермерам оказали помощь на общую сумму более чем 928 млн рублей.

Васильев уточнил, что около 43 млн рублей пойдет на поддержку фермеров в приобретении новой техники и оборудования. За счет бюджета компенсируется до 50% стоимости понесенных затрат. Годом ранее такой мерой поддержки воспользовались 14 предприятий на общую сумму 51,1 млн рублей.

"Сейчас также разрабатывается новая мера поддержки - субсидия на возмещение части затрат на погашение лизинговых платежей, включая авансовый платеж, по договорам финансовой аренды сельскохозяйственной техники и оборудования, которая была изготовлена на территории государств-членов Евразийского экономического союза. Она заработает в 2021 году. На реализацию поддержки по лизингу в этом году предусмотрено 5,5 млн рублей", - сказал Васильев.

Предприятия в этом году планируют приобрести свыше 100 единиц техники - тракторы, зерноуборочные комбайны, грузовые автомобили. Часть техники будет приобретаться по лизингу.

Сельхозпроизводители в Хабаровском крае в этом году планируют увеличить посевные площади под сою, картофель, овощи и кормовые культуры. Ожидаемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составит 72 тыс. га, или 108,8% к уровню 2020 года, когда было засеяно 66,2 тыс. га.