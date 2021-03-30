Эксперт считает, что объем свободных офисов в Москве к 2022 году составит около 5%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Объем свободных офисов в Москве в 2021-2022 годах может не превысить 5%, спрос на офисном рынке стимулирует возвращение компаний к очному формату работы. Такое мнение высказал во вторник директор департамента рынков капитала Colliers Денис Платов журналистам.

"Многие устали от "дистанционки", постепенно компании будут возвращаться в офисы. Ожидаем, что относительно скоро, в 2021-2022 годах, мы вернемся на уровень стабилизированной долгосрочной вакансии в офисах - 4-5%", - сказал он.

Платов напомнил, что с 2014 года вплоть до начала 2020 года вакансия на офисном рынке Москвы снижалась и в конечном итоге составила 5-6%. Однако под конец 2020 года из-за пандемии общий объем пустующих помещений на офисном рынке увеличился до 10-11%. По его словам, несмотря на то, что 2020 год был сложный с точки зрения аренды и продаж, в долгосрочной перспективе офисы будут востребованы. "Многие офисные проекты, который будут введены в эксплуатацию в 2021-2022 гг., уже сданы в аренду на этапе стройки", - добавил он.

События прошлого года оказали схожее влияние на офисные рынки России, Европы и США, рост доли вакантных площадей, а также освобождение помещений в субаренду наблюдался во всем мире, пояснили в Colliers. Как в России, так и в Европе значительная часть проектов, запланированных к вводу, была приостановлена, сроки ввода многих строящихся бизнес-центров девелоперы перенесли на более поздние периоды.

Ранее директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина сообщала, что спрос на офисы в Москве начал восстанавливаться в первом квартале 2021 года, по итогам года общий объем сделок на офисном рынке аренды и продажи столицы может превысить 400 тыс. кв. м.