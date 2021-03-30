Минсельхоз не ожидает существенных колебаний цен на молочную продукцию в 2021 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России не ожидает существенных колебаний цен на молочную продукцию в 2021 году. Об этом говорится в сообщении министерства.

"С учетом сохранения стабильной ситуации на молочном рынке Минсельхоз России не ожидает существенных колебаний цен на эту продукцию в 2021 году. Отметим, что за последний год динамика была сопоставима с уровнем инфляции. Так, по данным на 24 марта цена производителей на молоко сырое составила 26,7 руб./кг (+4% к аналогичному периоду прошлого года), молоко пастеризованное 3,2% - 46,8 руб./кг (+3,5%), молоко сухое цельное - 257,1 руб./кг (+2,8%), масло сливочное 82,5% - 507,8 руб./кг (+1,1%), сыры твердые и мягкие - 386,5 руб./кг (+4,8%)", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе также отметили, что производство сырого молока в нашей стране стабильно растет в последние годы. По итогам 2020 года оно достигло 32,2 млн тонн, а в текущем году показатель составит не менее 32,6 млн тонн. Увеличение объемов стимулирует и рост выпуска готовой молочной продукции. Так, промышленное производство упакованного молока в январе - феврале составило 917 тыс. тонн, что на 2,7% выше уровня за аналогичный период 2020 года.

По прогнозу Минсельхоза России, это позволит выполнить целевой показатель Доктрины продбезопасности по обеспеченности молоком и молокопродуктами (90%) к 2027 году. По мнению министерства, положительной динамике способствует комплекс мер господдержки молочной отрасли. Производители получают соответствующие субсидии, льготные кредиты, возмещение части капитальных затрат и гранты. При этом в министерстве отметили, что в 2020 году на повышение молочной продуктивности регионами направлено больше средств, чем в предыдущие периоды. "Это в том числе говорит о перспективности и инвестиционной привлекательности данного направления", - считают в Минсельхозе.

Кроме того, в министерстве добавили, что ряд уже реализуемых и прорабатываемых мер позволит в долгосрочной перспективе сохранить необходимый уровень рентабельности предприятий отрасли, поддержать их финансовую устойчивость и обеспечить доступный уровень цен на молочную продукцию для населения. Так, снижению издержек производителей молока на приобретение кормов способствует применение мер таможенно-тарифного регулирования экспорта зерновых. Минимизировать издержки предприятий, связанные с маркировкой молочной продукции, позволят компенсация понесенных затрат, а также льготные инвесткредиты и лизинг на закупку оборудования для маркировки, льготные "короткие" кредиты на его техническое обслуживание, приобретение и нанесение кодов. Указанные меры в настоящее время прорабатываются Минсельхозом, в том числе совместно с Минфином.

Экосбор

30 марта газета "Известия" написала, что молоко может подорожать на 10-15% из-за экологического сбора. Как пишет издание, 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу. При этом в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко журналистам сообщили о том, что правительство РФ опровергает сообщения о возможном увеличении цен на молоко из-за экосбора. Как подчеркнули в аппарате вице-премьера, экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки.

Производство куриных яиц

В Минсельхозе также подчеркнули, что Россия в 2021 году, как и в предыдущие годы, будет полностью обеспечена пищевыми куриными яйцами.

"На протяжении последних нескольких лет Россия полностью обеспечивает себя пищевым куриным яйцом, и ожидается, что данный показатель будет выполнен и в текущем году", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

Как отметили в Минсельхозе, в настоящее время, по данным регионов, производство яиц в стране стабилизировалось и за январь - февраль 2021 года составило 5,8 млрд шт. Лидерами по данному направлению являются Ленинградская, Тульская, Кировская, Ивановская, Оренбургская области и ряд других регионов.

В сообщении со ссылкой на заместителя главы Минсельхоза РФ Оксану Лут указывается, что для недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения ее на доступном уровне Минсельхоз продолжает работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями.

Также стабильной ситуации в отрасли будут способствовать новые механизмы поддержки. Так, с 3 апреля предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий отрасли увеличится с 1 до 1,5 млрд руб. на одного заемщика. С 27 марта для производителей пострадавших от гриппа птиц продлен срок льготных инвесткредитов до 12 лет. На развитие отрасли и снижение себестоимости производства птицеводческой продукции направлены меры по регулированию рынка зерновых и масличных, добавили в Минсельхозе.