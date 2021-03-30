Ветряные электростанции Fortum и РФПИ будут поставлять энергию на завод Procter&Gamble

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Совместное предприятие энергетической компании Fortum и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) будет поставлять "зеленую" электроэнергию на производственную площадку Procter & Gamble в Тульской области. Об этом говорится в пресс-релизе Fortum.

"В рамках соглашения будут осуществляться поставки электроэнергии, произведенной ветропарками в Ростовской области, которые принадлежат совместному предприятию "Фортум" и РФПИ, на завод Procter & Gamble в Новомосковске (Тульская область)", - говорится в сообщении.

Как отметил глава дивизиона "Россия" компании Fortum Александр Чуваев, слова которого приводятся в пресс-релизе, осознанный спрос на "чистую" электроэнергию, который проявляют крупнейшие производители в России, может обеспечить дополнительный стимул для развития ВИЭ-генерации.