Карачаровский завод в Москве изготовил лифты для домов специалистов космодрома Восточный

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Промышленные предприятия в Москве выпустили свыше 15 тыс. лифтов в прошлом году. Один из крупнейших производителей - Карачаровский механический завод (КМЗ) - изготовил лифты для домов в городе Циолковский, где будут жить специалисты космодрома Восточный и члены их семей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики во вторник.

"Карачаровский механический завод по заказу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО ЦЭНКИ) изготовил 16 лифтов нового поколения звездной серии "Пегас". Партия лифтов уже отправлена в "космоград" Циолковский Амурской области", - приводятся слова главы департамента Александра Прохорова.

По его словам, столичные промышленники активно развивают производство лифтов - только в прошлом году предприятия выпустили свыше 15 тыс. лифтов - это на 10% больше, чем годом ранее. Один из крупнейших производителей - Карачаровский механический завод, обеспечивающий своей продукцией многоквартирные жилые дома по всей стране. КМЗ также участвует во многих знаковых для страны проектах: например, он изготовил лифты для обслуживания первого советского орбитального корабля "Буран", а также для храма Христа Спасителя.

"Теперь список пополнился оборудованием для жилых домов в городе Циолковский, где будут проживать специалисты космодрома и члены их семей", - уточнил глава ведомства.

Лифт серии "Пегас" был назван в честь созвездия северного полушария звездного неба. Отличительной особенностью лифтов нового поколения серии "Пегас" является усовершенствованный дизайн, повышенная функциональность, интегрирование новейших разработок в систему безопасности, повышенная плавность, бесшумность хода и точность остановки.

"КМЗ и космическую отрасль связывает не только многолетняя история, но и нечто более важное - стремление быть первыми, поднимая людей на новые высоты! Безусловно, поставка наших лифтов на такой значимый объект лишний раз подтверждает высокий уровень нашей космической отрасли, выбирающей для решения амбициозных задач современные, технологичные и безопасные лифтостроительные решения", - добавил генеральный директор ПАО "КМЗ" Сергей Заика.