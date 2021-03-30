Борисов прибыл в Венесуэлу для участия в работе межправкомиссии высокого уровня

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов прибыл в Венесуэлу, сообщили в аппарате зампреда правительства.

"Прибыл в Каракас, где во вторник состоится встреча сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня", - говорится в сообщении.

Раннее в аппарате вице-премьера уточнили, что возглавляющий комиссию с российской стороны Борисов встретится со своим визави вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Боливарианской республики Венесуэла Тареком Эль-Айссами.

В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе в области энергетики и транспорта.

Также запланирована встреча Борисова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

С российской стороны в состав делегации высокого уровня вошли представители руководства министерств и ведомств, курирующих проекты в рамках двустороннего российско-венесуэльского сотрудничества, в частности финансово-экономического блока российского правительства, Министерства транспорта, а также крупных российских компаний, участвующих в российско-венесуэльских проектах, добавили в аппарате.