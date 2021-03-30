"Газпром" выиграл аукцион на Восточно-Бованенковский участок недр за 385,9 млн рублей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Газпром" выиграл аукцион на право пользования Восточно-Бованенковским участком недр, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, за 385,9 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды.

Стартовый размер платежа за пользование недрами на участке составлял 296,91 млн рублей. Проведение аукциона не предполагало спецусловий. На получение права пользования участком также претендовали "дочка" "Газпрома" - ООО "Газпром добыча Надым" и дочерние предприятия "Новатэка" - ООО "Арктик СПГ - 1" и ООО "Обский СПГ".

Запасы газа участка по категории C1 составляют 6,211 млрд куб. м, по категории C2 - 13,073 млрд куб. м. Прогнозные запасы газа по категории D0 оцениваются в 18,192 млрд куб. м, по категории D1 - 331,1 млрд куб. м, по категории D2 - 36,8 млрд куб. м. Извлекаемые запасы нефти по категории D1 - 5,8 млн т, по категории D2 - 23,2 млн т. Запасы конденсанта по категории D0 составляют 1,189 млн т, по категории D1 - 21,7 млн т, по категории D2 - 9,3 млн т.