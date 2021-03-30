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Минфин проведет 31 марта аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Инвесторам предложат ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года и выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 31 марта аукцион по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года и выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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