Минфин проведет 31 марта аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 31 марта аукцион по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года и выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.