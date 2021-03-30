Первое в России производство дождевальных машин полного цикла открылось в Тольятти

САМАРА, 30 марта. /ТАСС/. Производство дождевальных сельскохозяйственных машин полного цикла, предназначенных для орошения пашенных культур, открылось в Тольятти, сообщило Минэкономразвития Самарской области.

"Меньше чем за год нам удалось реализовать инвестиционный проект. За счет средств, выделенных Фондом развития моногородов, мы закупили и установили все необходимое оборудование. Это позволило нам создать производство полного цикла, а также увеличить мощность до 300 единиц дождевальных машин в год", - цитируется гендиректор компании "Билдинг Строй Груп" Николай Лысов.

Более 90% комплектующих дождевальных машин, как сказали в региональном министерстве, будет производиться на территории Самарской области. Планируются поставки по СНГ: с фермерами Казахстана контракты уже заключены, с Узбекистаном ведутся переговоры. Компания является единственным производителем отечественной широкозахватной техники типа "Кубань" - круговых дождевальных машин.

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Он предлагает местному бизнесу льготные займы от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Также софинансируют с регионом объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Для выполнения инвестпроекта в Тольятти фонд выдал займ в размере более 30 млн рублей, сообщили в министерстве. На расширенном производстве создано 35 новых рабочих мест.