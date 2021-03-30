Подготовку законопроекта о праве на приватизацию части земель у водоемов завершат к лету

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Подготовку законопроекта о частичном снятии запрета на приватизацию земельных участков, которые расположены во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, завершат к лету 2021 года. Сейчас документ выставлен на обсуждение, сообщает пресс-служба Росреестра.

"В настоящее время Росреестр совместно с субъектами Российской Федерации проводит комплексный анализ информации о землях, расположенных в соответствующем поясе. Завершение подготовки законопроекта планируется в июне 2021 года", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, законопроект позволит россиянам, которые проживают в границах второго пояса зон санитарной охраны рек, каналов и водохранилищ, оформить право собственности на свои участки. Сегодня, согласно закону, такие земли не могут передаваться в частную собственность, из-за чего под ограничения попадают тысячи граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. У них нет возможности воспользоваться механизмом дачной амнистии, продать, подарить или передать в наследство свои земли.

"Например, за период с 1980 по 2010 год (годы введения действующих ограничений по второму поясу зон санитарной охраны Московского водопровода) в границах второго пояса ЗСО в Московской области построены около 7,5 тыс. объектов капитального строительства, включая 33 многоквартирных жилых дома, более 5 тыс. индивидуальных жилых домов, свыше 2 тыс. объектов нежилого назначения, включая промышленные объекты, объекты торговли и логистические комплексы", - посчитали в Росреестре.

Также поправки в закон позволят надзорным органам взыскивать участки или недвижимость с недобросовестных собственников в счет уплаты штрафа при нарушении санитарно-эпидемиологических норм около водоемов. При этом в документе не говорится об изменении границ зон с особыми условиями использования, обращает внимание заведующий кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрий Хомяков.