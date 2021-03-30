На Украине возобновили большую приватизацию

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Верховная рада утвердила во втором и окончательном чтении законопроект о разблокировании приватизации крупных объектов государственной и коммунальной собственности на Украине, которая была приостановлена на период введенного в связи с пандемией коронавируса карантина. За соответствующее решение во вторник на внеочередном заседании парламента проголосовали большинство депутатов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, этим документом парламентарии исключили пункты заключительных и переходных положений закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", согласно которому на период установленного кабмином карантина и ограничительных мероприятий аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводились.

В качестве обоснования для принятия этого документа названа необходимость наполнения государственного бюджета за счет продажи госимущества. "Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, поддержания экономической стабильности Украины и скорейшего восстановления деловой активности после ограничительных мер, поэтому с целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведения аукционов", - говорится в пояснительной записке. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На Украине 3 марта 2019 года на приватизацию выставили 431 государственное предприятие, среди которых государственный монополист по производству соли компания "Артемсоль". Ранее также был согласован проект закона, который допускает приватизацию стратегических государственных предприятий, в том числе энергетических и оборонных, среди которых "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Черноморнафтогаз", ряд оборонных заводов, "Укржелдорога", "Укрпочта" и другие. В документе указано, что доля государственного капитала в этих предприятиях не должна быть менее 50% плюс одна акция. Однако в конце марта прошлого года из-за ухудшения экономической обстановки в связи с распространением пандемии коронавируса власти приостановили программу приватизации крупных объектов госсобственности.