Трубоукладчик "Академик Черский" взял курс на северо-запад Балтийского моря

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", проводивший ходовые и предэксплуатационные испытания в районе Калининградской области, взял курс на северо-запад Балтийского моря. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Как сообщалось, "Академик Черский" прибыл к берегам Калининградской области 9 марта для проведения испытаний, после которых судно должно присоединиться к трубоукладочной барже "Фортуна", которая укладывает датский участок газопровода "Северный поток - 2".

В настоящее время место назначения "Академика Черского" указывается как зона открытого моря (offshore). Время прибытия судна к месту назначения - вечер 31 марта.

Укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании ведет трубоукладочная баржа "Фортуна". В декабре 2020 года она также построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года, было возобновлено строительство газопровода после годовой паузы.