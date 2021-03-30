Новгородская область поднялась в инвестиционном рейтинге на 42 позиции за три года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Новгородская область за последние три года поднялась в инвестиционном рейтинге регионов на 42 позиции. Об этом сообщил во вторник полпред президента в СЗФО Александр Гуцан во время рабочей поездки в Великий Новгород.

"В инвестиционном рейтинге Новгородская область за три года поднялась на 42 позиции. В 2020 году заняла 11 место среди всех регионов России", - сообщил Гуцан.

Также он отметил, что в регионе объем работ в секторе строительства вырос на 30,5%. Росту показателя способствовало перевыполнение плана по ремонту дорог регионального и межмуниципального значения, в прошлом году план выполнен на 193%. Также губернатор Новгородский области Андрей Никитин также отчитался о развитии городской инфраструктуры.

"Мы полностью запустили процесс строительства набережных. В этом году будет сдана Софийская набережная, частично будет сдана набережная Александра Невского, еще три строятся. В этом году появится пешеходная Ильина улица. Город благоустраивается и меняется.

Очень важный проект по формированию комфортной городской среды. В рамках программы благоустроено более 200 дворовых территорий, в этом году пройдет конкурс по отбору территорий для благоустройства в 2022 году. Работа идет активно на благо жителей Великого Новгорода и других городов", - сообщил Никитин.

Гуцан посетил несколько строящихся в Великом Новгороде объектов, в том числе Новгородскую техническую школу, окончание работ по которой запланировано на 2022 год.