В МВФ считают, что принятие в США мер по стимулированию экономики помогает другим странам

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Принятие в США комплекса мер по стимулированию экономики оказывает положительное влияние и на другие страны, ускоряя восстановление после пандемии. Такое мнение выразила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной американским Советом по международным отношениям.

Как полагает Георгиева, указанные меры объемом $1,9 трлн "способствуют подъему американской экономики", а также "оказывают положительный эффект на остальной мир". Глава МВФ допустила повышение инфляции в США в свете реализации указанного плана, но отметила, что "этого не следует бояться".

Георгиева также прокомментировала публикации СМИ, согласно которым советники президента США Джо Байдена разрабатывают план стимулирования американской экономики, который, вероятно, будет предполагать выделение около $3 трлн на развитие инфраструктуры и другие проекты. На вопрос о том, не будут ли такие расходы чрезмерными, она ответила: "Нам нужно изучить, что войдет в следующий пакет предлагаемых мер, как именно он со временем будет реализован".

Ранее Байден подписал утвержденный Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Он предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны направить на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.