Суд отказался признать незаконными действия Московской биржи в деле по фьючерсам WTI

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа во вторник отказался признать незаконными действия Московской биржи, отклонив кассационную жалобу 16 истцов, пострадавших в связи с приостановкой торгов фьючерсами на нефть Light Sweet Crude Oil в апреле 2020 года и расчетом контракта по цене минус $37 за баррель, следует из картотеки арбитражных дел.

"Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - следует из картотеки.

Касационная жалоба была подана на принятые в конце 2020 года решения суда, отказавшего частным инвесторам в иске к ПАО "Московская биржа".

Арбитражный суд Москвы в начале октября не удовлетворил иск частных инвесторов, ответив отказом. Первоначально иск к Мосбирже от пяти физлиц был подан 18 июня, а сумма требований составила 288,2 тыс. рублей. Позднее к иску присоединились еще 16 человек, сумма исковых требований увеличилась до 40 млн рублей. Третьими лицами выступают "Национальный клиринговый центр" (НКЦ), брокеры БКС, "Открытие брокер" и Альфа-банк.

Истцы требовали признать действия биржи в отношении организации торгов контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil незаконными, признать незаконным изменение размеров гарантийного обеспечения по данным фьючерсам, а также изменение нижней границы цен и возобновление торгов по этим контрактам. Более того, истцы не согласны с ценой экспирации (исполнение обязательств контрагентов по заключенным срочным контрактам) фьючерсов по цене минус $37,63 за баррель.

О ситуации с фьючерсами WTI

21 апреля 2020 года Мосбиржа прервала торги фьючерсом на нефть WTI с исполнением 21 апреля 2020 года. Цена исполнения контракта составила минус $37,63 за баррель - значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля. Решение, было принято, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля".

В пресс-службе Мосбиржи также добавили, что "брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку". Как отметили представители Мосбиржи, эта приостановка не повлияла на цену исполнения (экспирацию) фьючерса.