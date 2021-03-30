Мишин, Николаев и Филатов увеличили долю в Globaltrans, купив часть акций Мальцева

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Transportation Investments Management Ltd (компания принадлежит Никите Мишину, Андрею Филатову и Константину Николаеву) увеличила долю в Globaltrans, купив 0,9% акций у Goldriver Resources Ltd Сергея Мальцева. Об этом говорится в сообщении группы.

В результате сделки Мальцев остался владельцем 3,1% акций Globaltrans. Как пояснил сам бизнесмен, которого цитирует группа, решение о сокращении его доли в Globaltrans было связано, в первую очередь, с личными инвестиционными потребностями.

Совокупная доля основателей группы осталась неизменной - 42,9%. Free float составляет 56,9%, 0,2% находится под контролем директоров и менеджмента Globaltrans.

Globaltrans является ведущей частной группой компаний, работающей в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, стран СНГ и Балтии. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже.