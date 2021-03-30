В Северной Осетии индекс промышленного производства вырос в 2020 году на 24,7%

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 марта. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Северной Осетии вырос в 2020 году на 24,7% за счет реализации инвестпроектов, увеличения производства дезинфицирующих средств и выработки электроэнергии. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития республики Казбек Томаев.

"В 2020 году по сравнению с 2019 годом индекс промышленного производства по всем видам экономической деятельности вырос на 24,7%. Если за последние годы этот показатель характеризовался отрицательной динамикой, то в прошлом году удалось преломить ситуацию. Были реализованы крупные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, увеличилось производство дезинфицирующих средств, а также объемы выработки электроэнергии в результате ввода в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1", - сказал Томаев.

Объем отгруженной промышленной продукции за отчетный период равен 35,3 млрд рублей, что на 28,5% больше, чем в 2019 году. Ввод в эксплуатацию жилья в январе-декабре 2020 года вырос на 4,7 %, составив почти 240 тыс. кв. м общей площади.

Доходы консолидированного бюджета республики, включая безвозмездные поступления из федерального бюджета, по итогам 2020 года составили 48,8 млрд рублей. Это на 26,9 % превышает показатель прошлого года. На долю налоговых и неналоговых доходов в структуре приходится 35,9%, или 17,5 млрд рублей (темп роста к январю-декабрю 2019 года - 105,1%).

Показатель производства продукции сельского хозяйства за последние годы показывает уверенный рост: в 2018 году - 8,8%, в 2019-м - 11,6%, а в прошлом году он увеличился на 14,1%, составив 39,2 млрд рублей. "Здесь существенное влияние оказали меры государственной поддержки, общая сумма которой в 2020 году превысила полмиллиарда рублей, в том числе 482 млн рублей - из федерального бюджета. Грантовая поддержка оказана более чем 70 крестьянским фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Этими предприятиями планируется создать более 130 новых рабочих мест. Много инвестиционных проектов у нас реализуются, в том числе и по тем направлениям, которые ранее не относились к традиционным: разведение товарной рыбы, воспроизводство малька, закладка многолетних насаждений и так далее", - пояснил Томаев.

Улучшение показателей инвестиционной деятельности

По словам министра, ежегодно улучшаются и показатели инвестиционной деятельности. По итогам 2019 года в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив, республика заняла 46 место по России, улучшив позицию по сравнению с 2018 годом на восемь пунктов, а по сравнению с 2017 годом - на 26 пунктов.

Между тем, есть и показатели с отрицательной динамикой. Так, оборот розничной торговли в 2020 году составил 113,6 млрд рублей, что на 8% ниже уровня предыдущего года. Это связано с введением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году были разработаны меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, в частности, предоставление льгот по ряду налогов, введение моратория на проверки. А за счет средств нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" удалось докапитализировать фонд микрофинансирования малых и средних предприятий на 191,2 млн рублей. В результате предпринимателям было выдано более 100 льготных займов. Кроме того, почти 200 млн рублей субсидий выдано управлением федеральной налоговой службы на сохранение штатной численности.

В рамках 20 государственных программ направлено 24 млрд рублей бюджетного финансирования. Благодаря этому удалось завершить строительство и реконструкцию 62 крупных социальных объектов. Среди них - дорога, соединившая Владикавказ и Моздок, Национальный музей, Республиканская детская клиническая больница.