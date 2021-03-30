Производители не ожидают резких колебаний цены на сахар после истечения сроков соглашений

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Союзроссахар не ожидает резких ценовых колебаний на сахар после окончания действия соглашений о стоимости продукта. Об этом журналистам сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

"Мы считаем, что и после окончания действия соглашений резких ценовых колебаний не произойдет благодаря ожидаемому росту урожая сахарной свеклы в новом сезоне и новым мерам поддержки производителей. Это позволит увеличить производство сахара и сохранит стабильность рынка в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Как заявил Бодин, все члены союза с пониманием относятся к задаче обеспечения потребителей доступной продукцией и готовы участвовать в соглашении о сдерживании цен. Объем производства сахара в этом году позволит удовлетворить потребности торговых сетей в полном объеме. В настоящий момент ведется работа по заключению прямых контрактов на поставки с заводов, добавил он.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за килограмм соответственно. Срок действия договоренностей истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию продуктов, отметили в правительстве. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента Владимира Путина.