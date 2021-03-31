Эксперты сообщили о сокращении теневого рынка видеоконтента в России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Теневой рынок видеоконтента в РФ в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 7%, до $59 млн. Об этом говорится в сообщении Group-IB.

"Росло и желание россиян посмотреть "пиратку" - количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов по итогам года выросло на 12% и составило 11,8 млрд (в 2019 году было 10,5 млрд). Апрель 2020 года и вовсе поставил абсолютный исторический рекорд по числу намерений бесплатно посмотреть пиратские фильмы - 1,4 млрд. <…> Несмотря на рост интереса к "пиратке", теневой рынок видеоконтента в прошлом году продолжил сжиматься, потеряв 7%, - с $63,5 млн в 2019 году он достиг отметки в $59 млн в 2020 году", - сообщили в компании.

В Group-IB отметили, что пристальное внимание правоохранительных органов, финансовых учреждений и регуляторов к теневым финансовым потокам привело к тому, что интерес рекламодателей к пиратке начал падать: средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании) за год снизился примерно на 16% - c $6 до $5 по сравнению с показателями 2019 года.

"К середине 2020 года на смену трем крупнейшим пиратским видеобалансерам (CDN) - Moonwalk, HDGO и Kodik, ликвидированным в 2019 году, пришли CDN "второй волны": Collaps, HDVB, VideoCDN, Videoframe, Bazon, Ustore, Alloha, Protonvideo. Однако даже сейчас база нелегального видеоконтента этих восьми крупнейших CDN содержит лишь 50% от объемов "Большой тройки", снабжавших 75 тыс. фильмами и сериалами до 90% пиратских онлайн-кинотеатров России и СНГ", - пояснили в компании.

По данным Group-IB, поисковик "Яндекс" по-прежнему остается главным источником для пиратских онлайн-кинотеатров, на него приходится в среднем до 90% трафика, хотя на начало ноября 2020 года этот показатель снизился на 5 процентных пунктов по сравнению с уровнем 2019 годом. Оставшиеся 10% обеспечивают другие поисковики (на Google приходится до 2%), соцсети, мессенджеры, надстройки в браузерах и прямые переходы. Кроме того, тенденция ускорения индексирования новых ссылок поисковым ботом "Яндекса" и методы автоматизации, которые используют пираты, могут нивелировать эффект удаления из поисковой выдачи без применения систем высокочастотного мониторинга.

Эксперты Group-IB уверены, что классического мониторинга и блокировки уже недостаточно - необходимо выявлять и блокировать инфраструктуру преступных групп, используя автоматизированную систему для поиска и устранения цифровых рисков, база знаний которой ежедневно дополняется данными об инфраструктуре, тактике, инструментах и новых схемах пиратов.