На Украине оштрафовали на $168 млн связанную с Коломойским сеть АЗС

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 4,7 млрд гривен ($168 млн) крупную сеть АЗС Украины. Об этом сообщил во вторник регулятор на своем сайте.

По данным издания "Сегодня", эти АЗС входят в группу "Приват", подконтрольную украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. "Антимонопольный комитет Украины в рамках расследования дела <...> признал действия ООО "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром гарант плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС, в том числе ОАО "Укрнафта", по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями", - говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что общая сумма штрафа - 4,7 млрд гривен.

Как сообщили в АМКУ, в ходе расследования было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами на Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас", в проекте принимают участие 1 625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах страны. В целом их количество составляет почти 25% заправочных станций страны, отметил регулятор. "Комитет определил, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценового и торгового поведения участников", - заявили в АМКУ.

Было выяснено, что сеть АЗС реализовывала бензин и дизтопливо Keropur Energy - эксклюзивной марки ПАО "Укртатнафта" - по одинаковым ценам. "Существовал "центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр. В нем осуществляли детальное планирование и координацию действий сети", - утверждает регулятор, добавляя, что операторы АЗС "закупали у ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо". Такое согласованное поведение участников проекта "Авиас", уверены в АМКУ, "нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке, поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях". Глава комитета Ольга Пищанская, слова которой приводятся на сайте ведомства, назвала деятельность сети АЗС "заговором на украинском рынке топлива".

Бизнесмен Игорь Коломойский занимает четвертое место среди украинских миллиардеров, согласно рейтингу самых богатых людей журнала Forbes. Его активы в марте оценили в $1,8 млрд. Он был главой Днепропетровской области с 2014 по 2015 годы. 5 марта 2021 года США ввели в отношении него и его семьи санкции. Американская прокуратура обвиняет Коломойского в присвоении миллиардов долларов из украинского Приватбанка, совладельцем которого он был, а также в том, что он перевел часть этих денег в США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции США против бывших собственников Приватбанка.