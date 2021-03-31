"Мой бизнес" в Якутии начал консультировать потенциальных резидентов Арктической зоны РФ

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Якутии начал проводить консультации для предпринимателей, желающих стать резидентами Арктической зоны РФ (АЗРФ). Об этом в среду ТАСС сообщила генеральный директор центра Зоя Седалищева.

"Для резидентов Арктической зоны РФ предусмотрено много преференций, в том числе по федеральному, региональному и муниципальному налогообложению. Предприниматели из арктических районов Якутии могут обратиться к нашим представителям у себя в улусе, чтобы получить консультацию по условиям резидентства, составлению бизнес-плана. Мы ведем работу в этом направлении", - сказала Седалищева.

На предпринимателей в Арктической зоне распространяются все меры поддержки, которые доступны в регионе. "Для них мы проводим консультации, образовательные программы. Для поддержки предпринимателей в арктических районах при условии набора группы до 15 человек, мы направляем непосредственно к ним своих тренеров для проведения образовательной программы", - добавила гендиректор.

Кроме этого, предпринимателям в Арктической зоне начисляют дополнительные баллы при участии в конкурсе на предоставление субсидии. Также востребованы услуги открытия счета в коммерческих банках, принятие и подача заявок на кредиты и займы для бизнеса. "В этом году впервые на арктических территориях откроются окна оказания услуг центра "Мой бизнес" - в Булунском, Оленекском и Среднеколымском районах. Меры поддержки станут еще доступнее", - добавила собеседник агентства.

Статус резидента Арктической зоны предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей. В 2020 году принят пакет законов, направленных на развитие предпринимательства в российской Арктике.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено 69 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму более 188,3 млрд рублей и трудоустроить свыше 5,4 тыс. человек.