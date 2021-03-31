ВВП России может вырасти на 5,6% во II квартале

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам II квартала 2021 года может составить 5,6%, а инфляция будет на уровне 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные консенсус-прогноза, составленного ТАСС по итогам опроса экспертов.

Однако на процесс восстановления экономики могут негативно повлиять ряд факторов, которые трудно просчитать. Среди них эксперты называют угрозу расширения антироссийских санкций со стороны США, продолжение пандемии коронавируса, неопределенности на нефтяном рынке.

В ходе опроса ТАСС свои прогнозы предоставили эксперты НИУ Высшая школа экономики, Центр стратегических разработок (ЦСР), РАНХиГС, банк "Зенит", Сбербанк, "ВТБ Капитал", ИК "Регион" и Альфа-банк.

Восстановительный рост в I квартале

Экономисты в целом позитивно оценивают итоги первого квартала. Старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков отметил, что в первом квартале восстановление российской экономики продолжилось. "Показатели роста заработных плат в начале года оказались сильнее ожиданий, количественные показатели рынка труда продолжают восстанавливаться, что вполне согласуется и с данными по доходам бюджета, а уровень прибыльности по экономике вырос на 35% год к году", - рассказал он.

По словам президента ЦСР Владислава Онищенко, сокращение ВВП России, отмеченное в январе-феврале, фиксирует разницу между первыми месяцами 2020 года и тем состоянием, в котором оказалась российская экономика к началу текущего года. "Таким образом, данный экономический показатель связан в первую очередь с "высокой базой" января-февраля 2020 года", - считает он.

В то же время ведущий научный сотрудник РАНХиГС Ольга Изряднова полагает, что первые месяцы текущего года характеризуются неустойчивостью динамики производства и сохранением слабого потребительского спроса.

Восстановительный рост ВВП

Консенсус-прогноз роста ВВП во втором квартале на основе опроса экспертов составляет 5,6%. По прогнозу банка "Зенит", ВВП вырастет на 7,9%, эксперты РАНХиГС ожидают роста этого показателя до 6,5%, НИУ ВШЭ - на 3,6%, а Сбербанк - на 5,5%. По прогнозу "ВТБ Капитала", рост ВВП составит 9,3%, Альфа-банк ожидает роста на 6%, а ЦСР и ИК "Регион"- на 6,2% и 6,1% соответственно.

По мнению Онищенко из ЦСР, с апреля экономика России может продемонстрировать уверенный восстановительный рост, который во II квартале может составить порядка 6,2%. "Этому будет способствовать достаточно уверенное ослабление динамики заболеваемости и восстановления деловой активности в России, что характерно отличает ее от ситуации во многих европейских странах, где появляются все более явные признаки третьей волны пандемии", - полагает он.

С ним согласен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, во II квартале экономику РФ ожидает начало компенсационного восстановительного роста. Изряднова из РАНХиГС при этом считает, что на показатели II квартала 2021 года будет оказывать существенное влияние эффект низкой базы соответствующего периода 2020 года.

Помимо этого, на экономику РФ может сильно повлиять возможное открытие границ для путешествующих, а также расширение санкций со стороны США против России, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Это фактор риска для внутреннего спроса, что люди начнут тратить средства больше на зарубежные поездки. И второй вопрос - остается тема санкций, потому что рынки пока формируют ожидание, но пока никаких конкретных санкционных действий не было. Это останется важной темой второго квартала. Для экономики санкции - это некоторая новая реальность, помеха или не помеха, но к ним нужно будет адаптироваться", - сказала Орлова.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников, в свою очередь, отметил, что, учитывая эффект низкой базы, в 2021 году можно прогнозировать положительную динамику ВВП по сравнению с 2020 годом. Однако существенного роста ожидать не стоит, поскольку восстановление спроса населения происходит достаточно медленно. Кроме того, сохраняется высокая неопределенность на нефтяном рынке, добавил он.

Инфляция

По мнению экспертов, инфляция в РФ будет выше таргета ЦБ, который составляет 4%, и, согласно консенсусу, составит 5,4% в годовом выражении. По прогнозу банка "Зенит", инфляция составит 5,3%, "ВТБ Капитал" ожидает уровня в 5,4%, Альфа-банк прогнозирует инфляцию в 5,6%, а ИК "Регион" и ЦСР - на уровне 5,5% и 5% соответственно. Эксперты РАНХиГС ожидают инфляции в диапазоне 4,8-6%, а НИУ ВШЭ - до 6,1%.

По словам Исакова из "ВТБ Капитала", после того как в I квартале 2021 года сохранились высокие темпы роста продовольственных цен, ослабления инфляции можно ожидать к концу II квартала. "Основным сюрпризом первого квартала стало сохранение высоких темпов роста продовольственных цен и выраженного роста в других сегментах потребительской корзины. Мы ожидаем, что инфляционное давление снизится к июлю текущего года", - отметил он.

С ним согласен директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. По его словам, снижение мировых цен на сахар и пшеницу, которое происходит в марте, может снизить темпы роста инфляции во II квартале. При этом на годовую инфляцию по другим группам товаром позитивно повлияет высокая база прошлого апреля, а также политика Банка России. "К концу II квартала, возможно, начнет проявляться и влияние ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому инфляция в ближайшие месяцы, скорее всего, продолжит плавное сокращение", - прогнозирует эксперт компании "Регион".

Онищенко из ЦСР также ожидает снижения инфляции. "Начиная со II квартала 2021 года, по мере выхода из базы расчета повышенных темпов роста цен в марте-апреле 2020 года, вызванного резкой девальвацией российской валюты, темпы роста цен начнут снижаться", - прогнозирует он.

По словам Онищенко, если не произойдет значительного усиления санкционного давления на Россию со стороны США и нового витка падения цен на нефть, можно ожидать замедление темпа роста потребительских цен до 5% к концу II квартала. "На целевой уровень в 4% инфляция вероятнее всего вернется лишь к началу следующего года", - добавил эксперт.

Орлова из Альфа-банка также ожидает замедления роста цен, но в более долгосрочной перспективе. "Сильное замедление в этом году будет в IV квартале, потому что эффект базы, но это не имеет отношения к состоянию текущего рынка. А динамику инфляции новую, нового урожая мы поймем где-то с осени", - полагает она.

В свою очередь, Красильников из РЭУ им. Г.В. Плеханова отметил, что снижению темпов инфляции могут помешать высокие ценовые ожидания предприятий.

Динамика нефти и курса рубля

Консенсус-прогноз курса доллара во II квартале 2021 года составляет 74,59 рубля. Эксперты НИУ ВШЭ ожидают, что курс будет находиться в диапазоне 74-76 рублей за доллар. В РАНХиГС прогнозируют, что курс доллара составит от 72 до 78 рублей, а в ЦСР - от 73 до 77 рублей. По прогнозу банка "Зенит", доллар будет стоить 74 рубля, "ВТБ Капитал" прогнозирует стоимость доллара на уровне 72,9 рубля, Альфа-банк - 75 рублей, а ИК "Регион" - 75,1 рубля.

Стоимость нефти марки Brent во II квартале, согласно консенсус-прогнозу, составит $63,1 за баррель. При этом в НИУ ВШЭ ожидают ее в диапазоне $62-65, в РАНХиГС - в диапазоне $53-69 за баррель. Банк "Зенит" ожидает стоимость нефти на уровне $65, Сбербанк - $68, а "ВТБ Капитал" - $63 за баррель.

По мнению Онищенко из ЦСР, на курс рубля будут оказывать влияние риски санкций со стороны США, усиление спроса на долларовые активы, а также неопределенность на мировом рынке нефти.

"Среди внешних негативных факторов для курса рубля выступает также сохраняющаяся неопределенность на мировом энергетическом рынке. Низкие темпы вакцинации в ряде стран, а также возобновление ограничений в некоторых государствах ЕС ограничивают перспективы по более активному восстановлению авиа- и других перевозок, что, в свою очередь, будет ограничивать спрос на энергоносители", - считает эксперт.

С ним согласен Вайсберг из ИК "Регион". По его словам, ситуация на рынке нефти не позволяет рассчитывать на устойчивый существенный рост добычи в ближайшие месяцы. При этом сохраняются достаточно жесткие ограничения в рамках сделки ОПЕК+, отметил Вайсберг.

По мнению Онищенко, принятие пакета мер поддержки экономики в США на сумму в $3 трлн может повысить глобальные аппетиты к риску, что также может поддержать спрос на активы развивающихся экономик. "В целом можно ожидать сохранение среднего курса рубля в диапазоне 73-77 рублей за доллар во II квартале", - прогнозирует эксперт.