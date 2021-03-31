"Ъ":"Атомэнергомаш" в июле может ввести стенд для испытания СПГ-оборудования

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Атомэнергомаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) в июле 2021 года планирует ввести первый в России и третий в мире стенд для испытания технологий и оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов.

"Собираемся закончить в июле", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках ввода стенда для испытания крупнотоннажных насосов для СПГ.

Росатом в конце 2019 года был определен ответственным за сооружение испытательного стенда технологий и оборудования для производства средне- и крупнотоннажного СПГ. На строительство стендового комплекса, помимо Росатома, претендовали Роскосмос, Ростех и ЦИАМ им. П.И. Баранова.

Предельная стоимость стенда за время реализации проекта выросла до 1,9 млрд рублей.

"Нужно было согласовать технические характеристики стенда со всеми потенциальными потребителями. Мы выполнили все их пожелания плюс непростая ситуация с курсами валют, поэтому стенд подорожал. Росатом решил вместе с нами выделить дополнительные деньги, чтобы достроить стенд. Иначе пришлось бы обсуждать с Минпромторгом, почему так произошло и где еще взять денег", - сказал в интервью Никипелов.

По его словам, окупаемость проекта должны обеспечить испытания СПГ-оборудования, других специальных механизмов для обеспечения возвратности инвестиций в этом проекте не предусмотрено. "Перед тем как принять решение, кто будет строить стенд, была большая дискуссия на эту тему: а как бы не случилось, что кого-то из производителей не пустят. Я скажу другое: пожалуйста, приходите все, мы всем все испытаем! Будет обычная рыночная история: никто никого не будет останавливать", - сказал глава "Атомэнергомаша".