"Атомэнергомаш" в 2023-2024 гг. планирует удвоить выручку до 156 млрд руб.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Атомэнергомаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) рассчитывает на увеличение темпов роста выручки в краткосрочной перспективе и удвоение этого показателя уже в 2023-2024 годах в сравнении с 2020 годом. Это следует из интервью газете "Коммерсантъ" главы "Атомэнергомаша" Андрея Никипелова.

"Последние восемь лет для нас каждый следующий год проходит лучше предыдущего: 2019 год мы закончили с выручкой на уровне примерно 75 млрд рублей, а 2020 год - 83 млрд рублей, неплохой результат на фоне всего того, что происходило", - сказал он.

"Мы находимся на старте периода очень быстрых темпов роста. План на следующий год - примерно 113-115 млрд рублей общей выручки, а на 2023-2024 годы - 150-156 млрд рублей", - добавил Никипелов.

Таким образом, в 2023-2024 годах выручка "Атомэнергомаша" может вырасти в 1,8 раза в сравнении с 2020 годом.

"Доля выручки от производства атомного оборудования растет опережающими темпами по сравнению с другими бизнесами. Итог 2020 года показывает, что у нас примерно 47% выручки - это другие направления либо новые продукты. Пиков мы ждем каждый год, но самыми крутыми они должны быть в диапазоне 2023-2025 годов - это для нас будут самые сложные задачи", - отметил глава "Атомэнергомаша".

Никипелов напомнил, что "Атомэнергомаш" диверсифицирован и кроме оборудования для АЭС, также производит оборудование для судостроения, мусоросжигательных заводов, занимается аддитивными технологиями и входит в бизнес по сжижению природного газа (СПГ). "Технологии СПГ близки к технологии производства водорода - еще одна модная тема, где тоже есть возможности для развития", - добавил он.