Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ 31 марта перенесли на 17:30 мск

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ в среду соберутся на 2,5 часа позже, чем планировали изначально, видеоконференция перенесена на 17:30 по мск, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"Теперь встреча запланирована на 4:30 p.m Венского времени", - сказал он. Собеседник не уточнил причину переноса.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся в среду на очередную онлайн-встречу накануне 1 апреля, чтобы обсудить наилучшие сценарии поведения на рынке нефти на период мая и июня. Стоимость нефти Brent в преддверии встречи стабильно держится на максимумах - инвесторы ждут, что нефтеэкспортеры не станут увеличивать добычу и в этот раз, стремясь поддержать восстановление цен. Однако, как показывает практика, редкая встреча ОПЕК+ проходит по ожидаемому сценарию.

Страны ОПЕК+, на которые приходится более 40% производимой в мире нефти, с начала 2021 года собираются на консультации почти каждый месяц, чтобы устанавливать уровни добычи этого топлива на короткую перспективу. Такой подход дает им больше гибкости в условиях хрупкого восстановления спроса. На заседании в среду им предстоит обсудить, сколько нефти они будут производить в мае и июне, чтобы не допустить переизбытка предложения.

Профицита, который сложился на рынке в результате обвала спроса в 2020 году, в ОПЕК+ боятся больше всего. Благодаря ему цена нефти Brent опускалась ниже $20 за баррель впервые за 20 с лишним лет, а нефть WTI и вовсе падала до отрицательных отметок впервые в истории. Поэтому с мая прошлого года страны соглашения сокращают добычу в беспрецедентных объемах.