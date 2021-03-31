Что покупают в виде NFT-токенов? Шесть неожиданных (и дорогих) примеров

В последнее время в СМИ появляется много новостей про то, что какую-то арт-работу продали как NFT-токен (non-fungible token). Некоторые эксперты говорят, что этот тренд поменяет индустрию искусства и коллекционирования. Что уже сейчас выпускают в виде NFT и за сколько продают — в нашей подборке.
По сути, NFT — это цифровой сертификат на некий объект (реальный или виртуальный), например, произведение искусства. В отличие от биткоина, NFT — уникальный актив, невзаимозаменяемый (от англ. non-fungible). Когда происходит сделка с NFT, пользователь покупает только сертификат на произведение, тогда как оно само никуда не перемещается — все хранится на вечном хранилище (так называемом IPFS). Этот сертификат (по структуре своей всего лишь строчки кода, записанные на блокчейне) подтверждает, что именно вы владеете оригинальной копией этого объекта, несмотря на то, что его может посмотреть или скачать каждый: точно так же, как картина может принадлежать музею или частному лицу, но вы можете увидеть ее на выставке или в каталоге. "NFT дает возможность даже в цифровом мире, где нет границ и физических копий, все равно заявить о том, что вы так или иначе "владеете" конкретной работой или предметом коллекционирования. Поэтому NFT и получил широкое применение в арт-индустрии, особенно сейчас, во время глобальной пандемии, когда практически все выставки и художественные ярмарки либо были закрыты, либо перешли в онлайн", — объясняет сооснователь нью-йоркской платформы для продажи и покупки цифрового искусства Snark.art Андрей Алехин.
Чтобы перевести объект в NFT, его нужно загрузить в блокчейн и создать таким образом NFT (то есть "заминтить"). При покупке NFT, например, картины от художника вы получаете запись, подтвержденную его цифровой подписью о том, что вы новый владелец этого объекта. По словам Александра Сальникова, сооснователя Rarible (один из крупнейших в мире NFT-маркетплейсов, основан выходцами из России), до NFT просто не существовало эффективной технической возможности владения цифровыми объектами, что "значительно ограничивало возможности монетизации работы digital-художников".
Картина Beeple "Everydays: The First 5000 Days"
Ранее цифровой художник из США Майк Уинкельман, известный под псевдонимом Beeple, продавал свои картины в среднем за $100. В октябре прошлого года ему удалось продать свои работы в виде NFT за $66,6 тыс., в феврале — уже за $6,6 млн, а марте — за рекордные $69 млн. Речь идет о картине Everydays: The First 5000 Days ("Каждый день: первые 5000 дней"), которая стала первой цифровой работой, выпущенной в виде NFT-токена и выставленной на крупном аукционном доме Christie’s. Таким образом, он вошел в число трех самых дорогих художников мира из ныне живущих.
Картина, как и следует из названия, содержит в себе 5 тыс. картинок, над которыми художник работал каждый день, начиная с мая 2007 года. В итоге, по заявлению Cristie’s, получились "абстрактные, фантастические, гротескные и абсурдные" картины, которые отражают "одержимость общества и страх перед технологиями, желание и отторжение богатства и недавние политические потрясения в Америке".
Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.— Christie's (@ChristiesInc) February 16, 2021
Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7
"Я правда считаю, что это новая глава в истории искусства, — прокомментировал сделку художник. — Теперь у нас появился способ коллекционировать цифровое искусство".
Первый твит Джека Дорси
Глава, один из основателей Twitter и криптоэнтузиаст Джек Дорси также не смог обойти нашумевшую тему NFT. В виде невзаимозаменяемого токена он решил продать свой первый твит, с которого и началась история соцсети. Простое сообщение "Просто настраиваю свой Twitter", опубликованное 21 марта 2006 года и до сих пор доступное на его странице, ушло с молотка за более чем $2,9 млн. Известно, что покупателем стал гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Глава Twitter пообещал, что вырученные деньги пойдут благотворительной организации для борьбы с пандемией коронавируса в странах Африки.
Непроданная песня Илона Маска
Примеру Дорси хотел последовать глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Предприниматель опубликовал твит с песней про NFT и подписал, что продает ее в качестве NFT-токена. Твит был выставлен на аукцион Valuables, и предложенные суммы уже доходили до $1 млн, но через день Маск передумал.
Мем Nyan Cat
Продажа, которая может войти в историю как пример мем-экономики. Гифку Nyan Cat, на которой кот с туловищем печеньки несется по космосу и оставляет за собой шлейф из радуги, продали на аукционе за $590 тыс. Таким образом, создатель гифки Крис Торрес отпраздновал юбилей мема, появившегося 10 лет назад.
Проданная гифка стала уникальной в своем роде: для торгов Торрес подретушировал оригинал, убрал некоторые декоративные элементы и улучшил разрешение изображения.
Картина Бэнкси Morons
Негласно Бэнкси тоже стал участником NFT-лихорадки. Блокчейн-компания Injective Protocol провела публичную акцию сожжения картины под названием Morons (White) известного уличного художника и "конвертировала" ее в невзаимозаменяемый токен. Организаторы называют это "неким визуальным выражением артистического действа в реальном времени" и первым примером, когда подлинное произведение искусства было переведено в NFT-токен.
Виртуальный дом Mars House
Пожалуй, самый дорогой дом, в котором никто не сможет жить, — Mars House за $500 тыс. Попасть в "марсианский дом" художницы Кристы Ким можно благодаря шлему виртуальной или дополненной реальности (когда объекты из виртуального мира совмещаются с реальным), загрузив файл в виртуальные 3D-модели. По словам Ким, ее произведение представляет собой следующее поколение NFT-искусства, и в ближайшем будущем мы будем жить в мире, когда дополненная реальность станет повсеместной. Mars House стал первым виртуальным домом, выпущенным в виде NFT-токена.
Карточки NBA Top Shots
Раньше дети коллекционировали карточки покемонов, теперь — NBA Top Shots. По своей сути это мини-видеоклипы, на которых запечатлены ключевые моменты из истории Национальной баскетбольной ассоциации. Например, NFT-токен с видео, на котором легендарный Леброн Джеймс эффектно забрасывает мяч в матче против "Сакраменто Кингз", был продан за $208 тыс.
Для того чтобы "заминтить" такие видео (то есть превратить их в невзаимозаменяемые токены), NBA сотрудничает с канадской компанией Dapper Labs, которая уже известна созданием игры "Криптокотята" (где аналогично можно было торговать или обмениваться виртуальными котятами).
ALL HAIL THE KING@YoDough scooped up this Legendary LeBron James Moment from our Cosmic Series 1 set for $208,000‼️ This Moment is from our first Legendary set ever minted— NBA Top Shot (@nbatopshot) February 22, 2021
The top acquisition for any NBA Top Shot Moment ... so far.
Congrats on the nice pickup! pic.twitter.com/rFLMzbwXN7
Всего платформа NBA Top Shots на данный момент продала токенов на сумму свыше $500 тыс. Ее успех объясняют тем, что ключевые моменты в баскетболе в виде токенов легко покупать даже далекому от криптоиндустрии пользователю, а обмен цифровыми карточками взамен обычных оказался как нельзя кстати в ковидном мире.
Ирина Ли