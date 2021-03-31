Что покупают в виде NFT-токенов? Шесть неожиданных (и дорогих) примеров

Что такое NFT?

По сути, NFT — это цифровой сертификат на некий объект (реальный или виртуальный), например, произведение искусства. В отличие от биткоина, NFT — уникальный актив, невзаимозаменяемый (от англ. non-fungible). Когда происходит сделка с NFT, пользователь покупает только сертификат на произведение, тогда как оно само никуда не перемещается — все хранится на вечном хранилище (так называемом IPFS). Этот сертификат (по структуре своей всего лишь строчки кода, записанные на блокчейне) подтверждает, что именно вы владеете оригинальной копией этого объекта, несмотря на то, что его может посмотреть или скачать каждый: точно так же, как картина может принадлежать музею или частному лицу, но вы можете увидеть ее на выставке или в каталоге. "NFT дает возможность даже в цифровом мире, где нет границ и физических копий, все равно заявить о том, что вы так или иначе "владеете" конкретной работой или предметом коллекционирования. Поэтому NFT и получил широкое применение в арт-индустрии, особенно сейчас, во время глобальной пандемии, когда практически все выставки и художественные ярмарки либо были закрыты, либо перешли в онлайн", — объясняет сооснователь нью-йоркской платформы для продажи и покупки цифрового искусства Snark.art Андрей Алехин.

Чтобы перевести объект в NFT, его нужно загрузить в блокчейн и создать таким образом NFT (то есть "заминтить"). При покупке NFT, например, картины от художника вы получаете запись, подтвержденную его цифровой подписью о том, что вы новый владелец этого объекта. По словам Александра Сальникова, сооснователя Rarible (один из крупнейших в мире NFT-маркетплейсов, основан выходцами из России), до NFT просто не существовало эффективной технической возможности владения цифровыми объектами, что "значительно ограничивало возможности монетизации работы digital-художников".