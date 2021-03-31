Кабмин расширил поддержку производителей техники и оборудования

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство России расширило господдержку производителей специализированной техники и оборудования. Им выделят субсидии, за счет которых продукцию возможно будет продавать по специальной цене, сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

"Производителям специализированной техники и оборудования будут выделены субсидии, с помощью которых они смогут продавать свою продукцию по наиболее привлекательной цене, - говорится в сообщении. - Постановление о правилах предоставления такой поддержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Решение коснется производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Максимальный размер субсидии составит 5 млн рублей. "За счет этих средств производители смогут продавать свою продукцию дилерам со скидкой 15%, - поясняют в правительстве. - Разницу между рыночной и льготной стоимостью техники и оборудования возместит государство".

Основное условие предоставления такой скидки - обязательство дилера по обратному выкупу продукции у конечного покупателя. То есть покупатель вправе вернуть оборудование, если оно по каким-то причинам его не устроило.

"Такая система будет выгодна всем участникам рынка", - уверены в кабмине. Решение даст возможность дилерам приобрести товар на льготных условиях и компенсировать возможные риски возврата с помощью предоставленной скидки. В то же время у покупателей появляются гарантии возврата неподходящего товара, а производители могут расширить рынок сбыта. В целом, как считают в правительстве, такой механизм позволит привлечь новых покупателей и увеличить объемы продаж отечественной продукции.

В кабинете министров напомнили, что похожая программа субсидирования действовала в России в 2018 году, но распространялась только на производителей сельскохозяйственной техники, а максимальный размер поддержки составлял 3 млн рублей. Выделенные на эти цели 57 млн рублей были израсходованы в полном объеме. На новую программу в федеральном бюджете предусмотрено 300 млн рублей в 2021 году, 500 млн рублей в 2022 году и 700 млн рублей в 2023 году.