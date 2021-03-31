Японский индекс Nikkei в 2020 финансовом году вырос в среднем на 54,2%

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Показатели роста ключевого индекса Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei в 2020 финансовом году (1 апреля 2020 года - 31 марта 2021 года) в среднем составили 54,2%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, к завершению последнего торгового дня нынешнего финансового года Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 29 178,80. Между тем, 1 апреля 2020 года он находился на отметке в 19 084,97. При этом в феврале и марте 2021 года курс временно преодолевал психологическую отметку в 30 тыс. пунктов.

По данным агентства Kyodo, позитивная динамика связана со смягчением кредитно-денежной политики ряда государств в 2020 финансовом году, которые предприняли эти меры для стимулирования экономики в рамках борьбы с последствиями пандемии.