В Уфе состыковали два конца тоннеля Восточного выезда

УФА, 31 марта. /ТАСС/. Строители завершили проходку тоннеля Восточного выезда в Уфе, состыковав западное и восточное направления объекта. Это позволит развернуть работы на всем протяжении автодорожного тоннеля, сообщил журналистам врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков в среду на строительной площадке.

"Значимое событие произошло - это сбойка тоннеля, то есть полная проходка насквозь, и возможность развернуть работы на всем протяжении этого уникального объекта. Сегодня четыре стройплощадки на протяжении 1,3 км работают, это очень хороший задел для того, чтобы работы выполнять своевременно и качественно", - сообщил Новиков.

По его словам, проект Восточного выезда решает задачи нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", обеспечивая разгрузку городской дорожной сети. Стоимость объекта составляет 33 млрд рублей, из которых 19 млрд выделяется из федерального бюджета, средства заложены в полном объеме. "На сегодня мы уже 5 млрд профинансировали, планируем в этом году не менее 2,6 млрд еще направить на финансирование этого объекта, дальнейшее развитие будет зависеть от хода и выполнения строительно-монтажных работ. Перспективы на своевременное и может быть даже опережающее выполнение работ очень большие", - добавил руководитель Росавтодора.

Сейчас ведутся работы по укреплению свода тоннеля за счет временной крепи и сооружение постоянных опорных конструкций, а также раскрытие тоннеля на полное сечение. Параллельно сооружается мостовой переход через реку.

По данным властей, прокладку тоннеля заморозили в 2007 году, через 10 лет было заключено концессионное соглашение о финансировании строительства, условия которого пересмотрели в 2019 году.

Проект реализуется по концессионному соглашению, заключенному в 2017 году между ООО "Башкирская концессионная компания" (БКК) и Республикой Башкортостан на принципах государственно-частного партнерства. Срок концессии - 25 лет. Основными участниками БКК являются "ВТБ инфраструктурный холдинг", входящий в группу ВТБ, и турецкий строительный и инвестиционный холдинг Limak Group. Соглашение предусматривает завершение строительства автодорожного тоннеля, строительство мостового перехода через реку Уфу и скоростной автомобильной дороги. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год.