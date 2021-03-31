{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Счетная палата подала тендерную заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола

По словам главы СП Алексея Кудрина, участие в тендерах на проведение аудита бюджетов международных организаций стало новым направлением работы палаты
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Счетная палата подала заявку на участие в тендере по проведению аудита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Интерпола. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"В настоящее время мы подали [документы на участие] в тендерах на аудит организаций МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола. Мы будем участвовать в общем порядке в тендере на аудит этих организаций", - сказал Кудрин.

По его словам, участие в тендерах на проведение аудита бюджетов международных организаций стало новым направлением работы Счетной палаты.

"На тендере международном Счетная палата РФ получила право проводить аудит ЮНИДО - организации ООН по промышленному развитию. Мы уже приступили к этому аудиту, многое что выявили, продолжаем работать", - сказал Кудрин

"Мне кажется, это, с одной стороны, повышает компетенции Счетной палаты, мы знакомимся с международными передовыми правилами. Кроме того, мы будем конкретно иметь доступ к работе этих организаций", - заявил он.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
На налог на профессиональный доход в рамках режима самозанятых перешли 1,7 млн граждан
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что все предыдущие формы учета самозанятых не давали результата
Читать полностью