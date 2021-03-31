Счетная палата подала тендерную заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Счетная палата подала заявку на участие в тендере по проведению аудита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Интерпола. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"В настоящее время мы подали [документы на участие] в тендерах на аудит организаций МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола. Мы будем участвовать в общем порядке в тендере на аудит этих организаций", - сказал Кудрин.

По его словам, участие в тендерах на проведение аудита бюджетов международных организаций стало новым направлением работы Счетной палаты.

"На тендере международном Счетная палата РФ получила право проводить аудит ЮНИДО - организации ООН по промышленному развитию. Мы уже приступили к этому аудиту, многое что выявили, продолжаем работать", - сказал Кудрин

"Мне кажется, это, с одной стороны, повышает компетенции Счетной палаты, мы знакомимся с международными передовыми правилами. Кроме того, мы будем конкретно иметь доступ к работе этих организаций", - заявил он.