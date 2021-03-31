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На налог на профессиональный доход в рамках режима самозанятых перешли 1,7 млн граждан

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что все предыдущие формы учета самозанятых не давали результата

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Введение режима самозанятых позволило перевести 1,7 млн граждан на налог на профессиональный доход, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"Это одна из позитивных новаций, которые осуществляются в последние годы. Все предыдущие формы учета самозанятых не давали результата. Но последний, новый подход - он позволил перевести и учесть по налогу на профессиональный доход 1,7 млн граждан", - сказал Кудрин, говоря об инициативе внедрения режима самозанятых.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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