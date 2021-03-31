Заявление на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет можно будет подать с 1 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Заявление на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет для семей уже получающих выплату, можно будет подать с 1 апреля через портал госуслуг. Об этом в среду заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Начиная с 1 апреля можно будет через портал государственных услуг подать заявление для тех, кто уже получает выплату, она им была назначена, для тех, кто уже получает выплату, будет возможным подать заявление на ее перерасчет. В этом случае органы социальной защиты, получив заявления, вновь проверят нуждаемость семьи", - сказала она в эфире на площадке ОНФ.

Новый механизм выплат

В 2021 году Минтруд разработал новый механизм назначения выплат для обеспечения максимальной адресности помощи, в соответствии с которым размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Так, выплаты будут составлять 50% от прожиточного минимума (ПМ), 75% от ПМ и 100% от ПМ, исходя из того, сколько семье не хватает для выхода из бедности.

Чтобы выплаты получили действительно те семьи, которые в них нуждаются, при определении уровня доходов будут учитываться не только прямые доходы, но и недвижимое и движимое имущество, в том числе дачи, гаражи, мотоциклы, пенсии, стипендии, алименты, доходы самозанятых и от предпринимательской деятельности. Сбережения в банковских вкладах также учитываются при расчете нуждаемости.

При этом, как отметили в министерстве, те граждане, кому выплата была назначена, но по новым критериям не попадающие под категорию нуждающихся, продолжат получать ее в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.