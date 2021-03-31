В Крыму организуют 17 тыс. ярмарок для сдерживания цен на продукты первой необходимости

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Около 17 тыс. ярмарок будет организовано в 2021 году в Крыму в рамках политики по сдерживанию цен на продукты первой необходимости. Власти планируют реализовать на ярмарках около 30 тыс. тонн товаров, сообщил в среду в ходе заседания Госсовета Республики Крым председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

"В этом году планируется провести около 17 тыс. ярмарочных мероприятий. Ориентировочный объем реализации продукции, как планируется, составит около 30 тыс. тонн", - сказал Гоцанюк.

Председатель совмина отметил, что властям региона за счет проведения ярмарочных мероприятий и действующего меморандума о взаимопонимании с субъектами розничной торговли удается стабилизировать рост цен на продовольственные товары первой необходимости.

Президент России Владимир Путин в декабре потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты. Рост стоимости продуктов он связал в том числе с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру и поручил своевременно реагировать на негативную динамику. При этом в Крыму и Севастополе из-за логистических сложностей цены на продукты несколько лет были выше, чем в соседних регионах РФ - ситуацию удалось улучшить после запуска грузовых перевозок по Крымскому мосту.