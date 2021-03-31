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Госбюджет Абхазии приняли с опозданием на три месяца

Финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии составляет 3,8 млрд рублей

СУХУМ, 31 марта. /ТАСС/. Депутаты парламента Абхазии спустя три месяца приняли в окончательном чтении государственный бюджет республики на текущий год, передает корреспондент ТАСС с сессии парламента в среду.

Бюджет был принят в первом чтении 9 декабря 2020 года, но для принятия его в окончательном чтении 30 декабря не хватило одного голоса законодателей. В связи с этим и в целях обеспечения стабильности бюджетного процесса министерство финансов ввело режим временного управления бюджетом, при котором осуществлялось исполнение бюджета по расходам на основе ежемесячного доведения до получателей бюджетных средств в размере, не превышающем 1/12 от объема показателей отчетного года.

"Общий объем Государственного бюджета Абхазии на 2021 год по доходам составляет 10,4 млрд рублей, по расходам - 11,2 млрд рублей. Дефицит - 791 758,1 рублей", - говорится в принятом депутатами законе.

Финансовая помощь РФ в целях социально-экономического развития Абхазии составляет 3,8 млрд рублей, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы - 1,3 млрд рублей.

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