Инвестор направит почти 5 млрд рублей на создание животноводческих комплексов под Тверью

ТАСС, 31 марта. Российская группа компаний "Агропромкомплектация" инвестирует суммарно около 4,9 млрд рублей в строительство животноводческого комплекса и фермы по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота в Тверской области. Будет создано свыше 200 рабочих мест, сообщила в среду пресс-служба правительства региона по итогам рабочей встречи в Твери губернатора Игоря Рудени и гендиректора агрохолдинга Сергея Новикова.

"Игорь Руденя и Сергей Новиков обсудили строительство в Конаковском районе специализированной фермы по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Объем инвестиций - свыше 520 млн рублей. Также планируется модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции в Конаковском районе. В Ржевском районе компания заявила о строительстве животноводческого комплекса на 6 тыс. голов крупного рогатого скота. Вложения в проект составят 4,45 млрд рублей", - сообщается на сайте областного правительства.

В пресс-службе отметили, что на новых предприятиях суммарно будет создано свыше 200 рабочих мест. "Группа компаний "Агропромкомплектация" является одним из самых крупнейших инвестиционных партнеров нашего региона. Уже реализованные вами на территории Верхневолжья проекты позволили вывести на новый уровень развития традиционные для Тверской области отрасли мясного и молочного животноводства, создать более трех тысяч рабочих мест для наших жителей", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Правительство региона окажет поддержку в реализации заявленных проектов, в частности в вопросах, касающихся обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, территориального планирования. О сроках начала строительства предприятий пока не сообщается.

ГК "Агропромкомплектация" - один из ведущих в России системных интеграторов в сфере агропромышленного производства с замкнутым циклом "от поля до прилавка". Специализируется на животноводстве, производстве мясной и молочной продукции. Земельный банк составляет более 130 тыс. га, на предприятиях компании ежегодно перерабатывается свыше 87,6 тыс. тонн молока и производится 290 тыс. тонн мяса. В структурных подразделениях трудится более 10 тыс. сотрудников.