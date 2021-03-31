Россия в марте нарастила суточную добычу нефти на 1,3%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 30 марта 2021 года составила 1,397 млн тонн, увеличившись по сравнению с ежесуточной добычей в феврале на 17,5 тыс. тонн (или на 1,3%), следует из оперативных данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, с которыми ознакомился ТАСС.

Фактическая добыча нефти и конденсата 30 марта составила 1,423 млн тонн в сутки.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+, но с января может ее наращивать в рамках плавного ослабления ограничений. Так, в январе договоренности позволяли России увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), в феврале и марте - еще на 130 тыс. б/с.

Всего с начала января, когда среднесуточная добыча нефти в России составляла 1,371 млн тонн, показатель увеличился на примерно на 1,9%.

В марте, по условиям сделки, Россия должна добывать не более 9,25 млн б/с нефти, газовый конденсат в сделке не учитывается.

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals, то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России в марте составила 10,24 млн баррелей против 10,05 млн баррелей в декабре 2020 года. При этом газовый конденсат в сделке ОПЕК+ не учитывается, а российская статистика не раскрывает отдельно добычу нефти и конденсата.