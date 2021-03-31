Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Украины разорвало соглашение с Россией о сотрудничестве в области туризма. Соответствующее решение кабинет министров принял на заседании в среду.

"Прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма, подписанного 16 июля 1999 года в Киеве", - говорится в тексте постановления.

Киев мотивировал это решение тем, что, по его мнению, фактическое сотрудничество в этой отрасли прекращено, а перспективы налаживания такого взаимодействия отсутствуют.