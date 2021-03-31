Песков: РФ не планирует прекращать практику предоставления кредитов другим государствам

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия продолжит предоставлять кредиты другим государствам, это неотъемлемая часть двустороннего сотрудничества. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности пересмотра политики кредитования других государств, в том числе Белоруссии, в связи с пандемией и текущей экономической ситуацией.

"В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты. Это обычная мировая практика, она является неотъемлемой частью тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал он.

В то же время представитель Кремля напомнил, что существуют "определенные правила по обслуживанию долга", которые регулируют продолжение кредитования в соответствии с уровнем закредитованности той или иной страны. "Практика будет продолжаться, это неотъемлемая часть сотрудничества и взаимодействия", - резюмировал Песков.