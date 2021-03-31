Выплата на детей до трех лет через соцказначейство будет назначаться с 2023 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Выплата на детей в возрасте до трех лет по принципам социального казначейства будет назначаться с 1 января 2023 года. Об этом в среду сообщила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.

"Выплата от трех до семи лет, как я уже сказала, это выплата, которая идет по принципам социального казначейства. Сейчас министерство труда и социальной защиты очень плотно развивает проект, который называется "Социальное казначейство". Проект этот для конкретного человека приводит к очень понятным, ощутимым результатам. В результате его резко сокращается количество бумажных документов, которые предоставляет гражданин, заявление подается через портал госуслуг в электронном виде, а всю остальную работу берут на себя органы социальной защиты и все остальные ведомства. <...> Выплата [на детей от 0 до трех лет], она тоже перейдет на принципы социального казначейства, но в полном объеме планируется это сделать 1 января 2023 года", - сказала она в эфире на площадке ОНФ.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что целевая задача социального казначейства - проактивно информировать гражданина о возможности получить помощь, как только семья оказалась в состоянии бедности, и предоставить ему поддержку. По его словам, для этого необходимы инструменты, чтобы быстро оценить материальное положение семьи, без сбора справок с заявителя.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта сообщил, что в России появится единая цифровая платформа для автоматического предоставления мер социальной поддержки. По словам премьера, уже в этом году не менее чем в семи пилотных регионах будет запущен эксперимент, в рамках которого начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд РФ.