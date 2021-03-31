Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России с "негативного" на "стабильный"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по российскому банковскому сектору на следующие 12-18 месяцев с "негативного" на "стабильный". Об этом сообщила вице-президент - старший кредитный эксперт агентства Ольга Ульянова.

"Прогноз меняется с "негативного" на "стабильный", - сказала она.

Изменение прогноза основано на улучшении макроэкономической ситуации в РФ, указала эксперт. В агентстве ожидают, что ВВП России вырастет на 2,3% в 2021 году и на 2,1% в 2022 году после сокращения на 3,1% в 2020 году. Благоприятным для этого фактора является рост цен на нефть (по прогнозам, цена на нефть марки Brent в среднем составит $50 за баррель в 2021 году против $41,7 за баррель в 2020 году). Также постепенное ослабление мер борьбы с коронавирусом приведет к активизации деятельности предприятий и потребления особенно в отношении малого и среднего бизнеса, который наиболее пострадал от ограничений, полагают в Moody’s.

По оценкам агентства, кредиты банковского сектора вырастут примерно на 12% в 2021 году против 14% в предыдущем году, когда банки выдавали большие суммы кредитов, субсидируемых государством, в рамках мер по поддержке заемщиков, пострадавших от пандемии.

Рост ипотечных кредитов продолжится, но будет медленным, считает Ульянова. "Поскольку задел еще велик, ипотека составляет порядка 9-10% от ВВП [РФ], то есть определенный резерв для этого роста. Он будет продолжаться", - сказала она. Говоря о просроченной задолженности, Ульянова отметила, что в течение 12 месяцев агентство ожидает роста доли просроченной задолженности до 15% в портфеле по розничным кредитам и по корпоративным кредитам - чуть выше 10%. Кроме того, порядка трети кредитов, по ее мнению, из реструктурированных могут перейти в проблемные.

Ульянова отметила, что ставки по вкладам благодаря повышению ключевой ставки ЦБ России будут расти.