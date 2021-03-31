СФ одобрил закон о сроках подачи работником в суд иска о компенсации морального ущерба

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который устанавливает конкретные сроки, когда работник может обратиться в суд за компенсацией морального ущерба в случае нарушения его трудовых прав.

"Законом вносятся изменения, согласно которым при наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Согласно официальному заключению профильного комитета Совфеда по социальной политике, принятие закона позволит устранить правовую коллизию и предоставит возможность компенсировать моральный вред, причиненный работнику нарушением его трудовых прав, после того, как факт нарушения признан судом.

По словам первого зампреда комитета СФ по соцполитике Валерия Рязанского, закон решает проблему, которую поставил перед законодателями Конституционный суд. "Речь идет о компенсации морального ущерба, который возникает у работника в случае возникновения трудового спора и решения трудового спора в пользу работника. Если он заявляет претензии по компенсации морального ущерба, то на сегодняшний день нормы нашего Трудового кодекса не давали ответ, в какой срок это должно быть произведено", - сказал Рязанский.

По его словам, если работник не уложился в данный сроки для обращения в суд, то работодатель "может в суде занять другую позицию и не компенсировать этот моральный ущерб".