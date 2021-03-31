"Транснефть" надеется урегулировать вопросы после ЧП на "Дружбе" в течение двух месяцев

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Транснефть" в ближайшие один - два месяца надеется завершить урегулирование вопросов с большинством грузоотправителей после инцидента на нефтепроводе "Дружба". Об этом сообщил топ-менеджер компании в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

"Переговоры с грузоотправителями продолжаются. Основной грузоотправитель, с которым пока мы большую часть вопросов не урегулировали, - это компания "Роснефть". С остальными нефтяными компаниями соглашения по урегулированию либо уже достигнуты, либо будут достигнуты в ближайшие месяц-два", - сказал он.

В апреле 2019 года в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае 2019 года поставки по "Дружбе" возобновились.

Позднее совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти - $15 за баррель. Для выплат компания создала резерв.

По словам топ-менеджера "Транснефти", к настоящему времени из резерва не использовано 18,5 млрд рублей.