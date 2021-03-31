"Обналичка" при помощи исполнительных листов возросла более чем на 60%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Незаконное обналичивание в РФ при помощи исполнительных документов по итогам 2020 года стало единственной категорией в структуре сомнительных операций, которая показала рост объемов. Так, объем обналичивания через данную схему в прошлом году вырос более чем на 60% и достиг 25 млрд рублей, следует из аналитического комментарии Банка России.

"В 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств, объемы которых возросли по сравнению с 2019 годом более чем на 60% - до 25 млрд рублей", - отмечается в документе.

При этом в целом объемы обналичивания денежных средств в банковском и иных секторах снизились на 30%.

ЦБ отметил, что основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году, как и в 2019 году, формировался в строительном секторе (38%), торговле (23%) и секторе услуг (22%).

Ранее зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на ежегодной встрече банков с руководством регулятора сообщил, что объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд руб. - до 78 млрд руб. По его словам, объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд руб. против 720 млрд руб. в 2019 году, а вывод денежных средств - до 52 млрд с 66 млрд руб.