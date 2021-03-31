Бизнес предложил учесть в нацпроекте по туризму вопрос развития придорожной инфраструктуры

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Опора России" совместно с представителями бизнеса 30 марта направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко предложения по готовящемуся национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", часть из них касается развития внутреннего туризма и способов привлечения инвестиций в гостиничный сектор. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

"К примеру, развитие внутреннего туризма и особенно межрегионального туризма потребует развития придорожной инфраструктуры и дорог для путешественников. Вдоль туристических транспортных коридоров (трасс) необходимы стоянки, мотели, теплые туалеты и пункты общественного питания. Поэтому будет логично, если в плане мероприятий по обеспечению реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" появятся рекомендации по строительству центров придорожной инфраструктуры с понятным для предпринимателей алгоритмом выделения земельных участков, подключения к инженерным сетям и кредитования таких объектов", - сообщил Кожевников.

Также, по его словам, для привлечения инвестиций в гостиничный сектор необходимо урегулировать вопросы недобросовестной конкуренции, связанные с выводом из тени "серого" рынка индивидуальных средств размещения. "Речь идет о краткосрочной сдаче в наем так называемого "туристического жилья" - квартир, апартаментов, гостевых домов и меблированных комнат. Поэтому в плане мероприятий по реализации национального проекта мы ожидаем увидеть и инициативы по государственному регулированию рынка туристического жилья. В противном случае неравные условия создают для инвесторов системные риски, что будет тормозить приход на рынок потенциальных инвесторов", - пояснил вице-президент "Опоры России".

Что нужно для развития отрасли

"Опора России" ранее обратилась к профессиональному сообществу с предложением до конца марта представить комплексный взгляд на вопросы подготовки нацпроекта по туризму с необходимыми обоснованиями. Центр стратегического анализа и разработок Союза туризма и гостеприимства (объединяет 45 профильных объединений в сфере туризма и гостеприимства) подготовил открытый доклад "О вопросах развития туризма в России" с перечнем необходимых мер, расширенными статистическими и финансово-экономическими обоснованиями, финансовой моделью и вариантом комплексного плана мероприятий по реализации нацпроекта.

"Доклад и предложенные меры охватывают анализ состояния туристической отрасли России и причины, тормозящие ее развитие, зарубежную практику быстрого наращивания доходов национальной экономики от туризма - экономическую идеологию отрасли, стратегический взгляд на способы развития, правовые вопросы, инвестиционные режимы, практику государственного управления отраслью, экономические результаты, укрупненную финансовую модель развития отрасли до 2030 года с расчетом социальных и экономических эффектов, объема частных и бюджетных инвестиций, необходимых ресурсов, план мероприятий по реализации национального проекта "Туризм", - сообщили в "Опоре России".

В начала марта пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщила, что представители малого бизнеса через "Опору России" представят предложения в разрабатываемый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Отмечалось, работа над формированием нацпроекта по туризму находится в завершающей стадии, в ней задействованы отраслевые эксперты, руководители ведущих туристических агентств и компаний.