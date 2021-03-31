{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мониторинговый комитет ОПЕК+ вновь перенес заседание

Оно состоится в 18:00 мск, сообщил источник в одной из делегаций

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Встреча министров комитета по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+, работой которого руководят Россия и Саудовская Аравия, состоится сегодня в 18:00 мск, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Ранее время заседания уже переносилось с 15:00 на 17:30 мск. Причиной переноса, по словам собеседника агентства, стали "затянувшиеся консультации" некоторых стран Ближнего Востока.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся в среду на очередную онлайн-встречу накануне 1 апреля, чтобы обсудить наилучшие сценарии поведения на рынке нефти на период мая и июня. Стоимость нефти Brent в преддверии встречи стабильно держится на максимумах - инвесторы ждут, что нефтеэкспортеры не станут увеличивать добычу и в этот раз, стремясь поддержать восстановление цен.

По данным источников агентства Reuters, ОПЕК+ может и в этот раз склониться к сохранению уровней добычи, отказавшись от планов по ее восстановлению.

В АТОР считают, что внутренний турпоток может вернуться на доковидный уровень в 2021 году
В 2020 году из-за пандемии турпоток упал на 30%
Читать полностью